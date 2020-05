Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul imobliar al celor de la Liberty Technology Park SA pentru mai multe blocuri de locuințe și birouri pe o parcela de 4,5 hectare de pe fosta platforma industriala a iscat controverse in Comisia de Urbanism.

- Trecerea de pietoni in forma de clape de pian a aparut in Timișoara, in acest weekend. Este o idee noua pusa in practica in Romania care a mai fost pictata pe asfalt și la Sibiu. Zebrele cu forma claviaturii pianului sunt originare din Polonia, zugravite inițial ca un omagiu adus compozitorului Frederic…

- „E un regret ca nu s-a putut accepta proiectul Oxigen. Proiectul a fost retras, am renunțat el. Daca vreodata populația il va accepta, probabil va fi altcineva care il va implementa. Va dați seama ca eu acum nu mai am curaj sa vin cu astfel de propuneri, dupa ce posibilii mei contracandidați la primarie…

- 28 de strazi din orașul Cugir și alte 8 din localitatea Vinerea vor beneficia de un sistem inovativ de iluminat public. Proiectul are o valoare estimata la peste 16,4 milioane de lei și urmarește, printre altele, innoirea rețelei de iluminat, reducerea consumului de energie și creșterea siguranței cetațenilor. …

- Primaria municipiului Galati informeaza ca, prin intremediul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati – Serviciul Public de Asistenta Sociala, acorda ajutoare de urgenta sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei/familie/persoana singura cu ocazia sarbatorilor legale de Paste. Categoriile…

- Primaria a emis in luna februarie peste 330 de noi autorizatii de construire si certificate de urbanism. Doua dintre avize fac referire la construirea unor noi supermarketuri, beneficiarul fiind Mega Image: un magazin pe bld. Stefan cel Mare (la intersectia cu str. I.C. Bratianu) si altul pe str. Lacului…

- Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava a demarat inscrierile pentru cea de-a treia serie de cursuri gratuite de Antreprenoriat si Competente Digitale din proiectul „Mommypreneurs”. Cursurile de adreseaza mamelor cu virsta maxima de 29 de ani care se afla in concediu de maternitate sau au terminat…

- Consilierii locali municipali au aprobat in sedinta de Consiliul Local Municipal "Amenajarea zonei adiacente accesului principal in Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii prin fluidizarea circulatiei pe bd. Mamaia, municipiul Constanta".Proiectul vizeaza fluidizarea traficului in zona Delfinariu, Primaria…