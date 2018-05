Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara confirma, pentru STIRIPESURSE.RO, ca a inregistrat solicitarea ministrului Tudorel Toader de verificare a presupuselor presiuni la care ar fi fost supusa procuroarea Elena Iordache, de la Parchetul General, cea care instrumenteaza dosarul in care sunt urmariti penal Lucian Onea,…

- Potrivit procurorilor de la Parchetul General, DNA Ploiesti ar fi folosit probe false in doua dosare si in sustinerea unei cereri de extradare, fiind vorba despre aducerea in tara a lui Sebastian Ghita, spun surse judiciare.

- Ministrul Justitiei a anuntat, miercuri, ca a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa sesizeze Inspectia Judiciara pentru a verifica eventuale fapte de natura sa incalce independenta procurorului Elena Iordache, magistratul ce instrumenteaza dosarul fostului procuror-sef al DNA Ploiesti, Lucian…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a solicitat CSM sa sesizeze Inspectia Judiciara cu privire la posibile fapte de natura sa incalce independenta procurorului Elena Iordache, cea care instrumenteaza dosarul de la PICCJ al procurorului Lucian Onea.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, miercuri, protecție pentru procurorul Elena Iordache, care se ocupa de dosarul lui Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiesti. Solicitarea a fost inaintata catre CSM, informeaza Antena3.Marți, deputata PSD Andreea Cosma ii solicita oficial ministrului…

- Procurorii preferati ai Laurei Kovesi, Lucian Onea si Mircea Negulescu, zis “Portocala”, de la DNA Ploiesti, au primit, ieri, de la Inalta Curte, una dintre cele mai crunte lovituri. Megadosarul de coruptie...

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost, miercuri, la Parchetul General, pentru a da o declaratie in dosarul deschis ca urmare a unei plangeri depuse pe numele fostului procuror Mircea Negulescu si al altor trei magistrati DNA Ploiesti, printre care seful structurii, Lucian Onea.