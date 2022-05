Echipa de tineret de la SCM Politehnica Timișoara, care a evoluat in actualul sezon de Divizia A, va gazdui turneul final „Play-off Tineret”, la finalul acestei saptamani. Meciurile vor avea loc de vineri pana duminica, la salile din Timișoara și Dumbravița. Alb-violeții s-au calificat in acest turneu Final Four ca urmare a locului intai ocupat ... The post Joaca pentru aurul national pe teren propriu appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .