JO spune „Adio” iubirilor pierdute în cel mai nou single al său JO incheie vara cu un single fresh și spune adio iubirilor pierdute. Așa cum ne-a obișnuit, in fiecare an de ziua sa de naștere, artista ofera publicului cel mai sincer cadou: muzica sa. Sensibila și vibranta, piesa „Adio” vine ca un indemn emoționant pe care JO il face pentru cei care au inimile ranite și incearca sa iși gaseasca curajul de a renunța pentru a fi fericiți mai departe. Atunci cand sentimentele nu pot fi salvate și dragostea eșueaza, trebuie sa ne ascultam inima și sa spunem adio, fara sa mai privim inapoi. „Nu vrei s-o spui, eu nu te iert, Adio chiar daca te iubesc” sunt versurile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

