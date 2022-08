Stiri pe aceeasi tema

- JK Rowling, cunoscuta mai ales pentru seria de carți fantasy „Harry Potter”, a primit o amenințare cu moartea pe Twitter dupa ce a condamnat atacul asupra scriitorului britanic Salman Rushdie. J. K. Rowling a reactionat in urma atacului asupra autorului „Versetelor satanice”, afirmand ca este „dezgustata”…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. "Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Poliția canadiana a impușcat mortal doi atacatori, iar șase polițiști au fost raniți in urma unui schimb de focuri care a avut loc intr-o banca din Canada. Locuințele din apropiere au fost evacuate dupa descoperirea unui potențial dispozitiv explozibil intr-o mașina care ar fi fost folosita de atacatori,…

- Blocarea Marii Negre de catre forțele președintelui rus Vladimir Putin este menita sa impiedice aprovizionarea cu cereale a Africii și Asiei, provocand foamete in țarile de pe cele doua continente, lucru care va genera milioane de refugiați și instabilitate in Uniunea Europeana. Aceasta este opinia…

- Luni 6 iunie, in Donețk s-a vazut fum gros in timp ce autoritațile autoproclamatei Republici Populare Donețk au raportat atacuri cu rachete asupra orașului. Fumul a putut fi vazut ridicandu-se dintr-un depozit de mobila din cartierul Leninskyi din Donețk. Autoritațile locale nu au comunicat daca cineva…