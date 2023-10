Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman in varsta de 35 de ani a adus spaima chiar și in randul poliției austriece, fiind considerat liderul unei grupari specializate in furtul de mașini, dar metodele sale sunt calificate de polițiști drept „brutale”. Barbatul in varsta de 35 de ani, care are și cetațenie sarba, este considerat…

- Acrtita Adina Cristescu s a stins din viata pe 25 septembrie, la varsta de 56 de ani. Anuntul a fost facut public pe Facebook de actrita Elvira Deatcu, dar soi de alti colegi ai acesteia. "Adina mea dragahellip; laquo;Stancutaraquo; noastra desteapta, curajoasa, nebuna, plina de umor, acida, peste masura…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov se afla intr-o relație de aproape șapte ani. Daca numele fostului ministru este cunoscut de catre majoritatea romanilor, in privința identitații partenerului sau, lucrurile nu stau la fel. Tocmai de aceea, puțini știu ca intre cei doi parteneri este o diferența de varsta…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni ca este constient de intrebarile legate de varsta sa, dar a explicat ca va candida din nou pentru a apara democratia americana pe care, in opinia sa, Donald Trump vrea sa o "distruga", relateaza AFP.

- Cel mai batran barbat din Regatul Unit a implinit, sambata, 111 ani si i-a sfatuit cu aceasta ocazie pe compatriotii lui „sa isi exerseze mintea” si sa dea dovada de „moderatie” in toate aspectele vietii, relateaza BBC.

- Andra iși aniverseaza ziua de naștere, miercuri, 23 august 2023. Cantareața a primit sute de mesaje de felicitare de la admiratorii ei virtuali, insa cel de la Catalin Maruța este cu totul special. Andra Maruța a implinit 37 de ani și a fost inconjurata de caldura admiratorilor ei, care au felicitat-o…

- Eugen Mazilu a absolvit Liceul Mircea cel Batran din orasul natal, iar in 1972 finaliza cursurile de la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" Bucuresti In anul 1973 a fost angajat de Teatrul Dramatic Constanta, actualul Teatru de Stat. A jucat in diverse roluri in fata publicului…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat dorinta de a vedea Suedia aderand la NATO "cat mai curand posibil" intr-o convorbire telefonica avuta duminica cu presedintele turc Tayyip Erdogan, in cursul careia au stabilit sa aiba o discutie intre patru ochi cu ocazia summitului Aliantei Nord-Atlantice…