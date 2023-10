Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Judiciare, Jim Jordan, unul dintre tenorii trumpisti republicani, a fost desemnat vineri candidatul partidului sau la presedintia Camerei Reprezentantilor, in cadrul unui vot intern, au anuntat lideri ai partidului sau, relateaza AFP, scrie Agerpres.Camera, controlata…

- Nu este, astfel, votat un nou ajutor pentru Israel și nici ajutorul suplimentar pentru Ucraina invadata de Rusia Paralizat de mai bine de o saptamana, Congresul american se afunda intr-o tot mai accentuata criza. In fața negocierilor interminabile, fara rezultat, candidatul republican la postul de președinte…

- De mai bine de o saptamana, Congresul SUA se confrunda cu criza care se acutizeaza. Confruntat cu negocieri interminabile si fara iesire, candidatul republican pentru functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor din SUA, Steve Scalise, lider al majoritații republicane, a anuntat joi seara ca isi…

- AUR si-a prezentat marti candidatul la Primaria Generala a Capitalei, in persoana lui Mihai Enache, un tanar de 35 de ani, care are studii de licenta si masterat in Stiinte Administrative si juridice, in Administrare Publica si dezvoltare comunitara. Potrivit AUR, Mihai Enache coordoneaza proiectul…

- Congresmanul republican Jim Jordan, un apropiat al fostului președinte Donald Trump, a anunțat miercuri ca va candida pentru postul de președinte al Camerei Reprezentanților, ramas vacant dupa demiterea lui Kevin McCarthy pe fondul disensiunilor din Partidul Republican privind bugetul SUA și asistența…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM), astazi, in cadrul unei conferințe de presa, și-a prezentat oficial candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinau – fostul ministru Anatol Usatii, vicepreședinte al formațiunii. Ion Chicu, președintele PDCM, a spus ca „pe 5 noiembrie putem…

- Candidatul argentinian de extrema dreapta, Javier Milei, a șocat țara duminica, cand a obținut cea mai mare parte a voturilor in alegerile primare deschise. Acum, marea intrebare este daca poate repeta șmecheria la alegerile generale din octombrie, atunci cand conteaza? Primele alegeri primare, in cadrul…

- Candidatul la presedintia Ecuadorului, Fernando Villavicencio, a fost ucis la sfarsitul unui miting electoral organizat miercuri seara la Quito, a anuntat presedintele ecuadorian Guillermo Lasso. Sase persoane au fost arestate in cursul noptii sub suspiciunea de implicare in omorul lui Villavicencio,…