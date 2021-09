Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) organizeaza marti o conferinta de presa in cadrul careia presedintele organizatiei, Florin Jianu, urmeaza sa prezinte pozitia asociatiei patronale cu privire la salariul minim brut pe tara pentru anul 2022.…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Botosani, daca este de acord cu propunerea furnizorilor de energie de eliminare a TVA din facturile de la curent si gaze. “O solutie ca aceasta este o solutie foarte dura sau o solutie permanenta, pentru o problema temporara. Sunt de acord si am venit cu solutia…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, ca exista un risc real de a avea o creștere a prețului la energie la iarna și, pe langa grabirea termenelor pentru Legea Consumatorului Vulnerabil, primul ministru a spus ca se iau in calcul și alte compensații pentru familiile cu venituri medii. „Incercam…

- Rata somajului in randul tinerilor Neet (Not in Education, Employment or Training) a crescut de la 17%, inainte de pandemie, la 23% in prezent, iar asta trebuie sa ne preocupe si sa oprim acest exod care vine, din nou, pe tapetul fortei de munca, a avertizat, marti, presedintele Consiliului National…

- Executivi, lideri si profesionisti specializati in transformare digitala participa, vineri, la evenimentul Digital Transformation Summmit. Potrivit organizatorilor, publicatia [email protected] Mobile, la dezbaterile ce vor fi transmise online si-au anuntat participarea: Valentina Burdescu -…

- Romania si Italia sunt singurele doua tari din Uniunea Europeana care au accesat partea de imprumuturi din Facilitatea de Recuperare si Rezilienta a UE, in timp ce restul tarilor europene au accesat doar partea de granturi, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private…

- Masurile de sprijin introduse in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru intreprinderile mici si mijlocii acopera doar 0,04% din totalul IMM-urilor din Romania, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu,…