- Fanii sunt ingrijorați pentru Jet Li, dupa ce mai multe imagini, realizate in timpul vizitei actorului la un templu din Tibet, au aparut in sfera publica. Actorul a aparut imbatranit si slabit de boala.

- Cunoscut din filme de actiune precum „Lethal Weapon 4”, „Romeo Must Die” sau seria „The Expendables”, Jet Li a suferit o transformare șocanta, dupa ce a primit un diagnostic crunt. Un fan de-al celebrului expert in arte marțiale l-a intalnit recent, s-a fotografiat cu el, iar imaginea a facut inconjurul…

- O fotografie a starului filmelor de actiune Jet Li, in care acesta apare slabit si aproape de nerecunoscut, a starnit ingrijorare in randul fanilor, insa managerul actorului spune ca este vorba despre un instantaneu prost al unei persoane in varsta de 55 de ani, potrivit people.

- Imagini publicate recent in care actorul Jet Li, expert in arte martiale, apare imbatranit si slabit de boala au suscitat o ampla ingrijorare in randul fanilor sai, atat din China, tara sa natala, cat si din restul lumii, relateaza marti EFE. Jet Li, in varsta de 55 de ani, este de nerecunoscut in aceste…

- Potrivit zvonurilor care circula in jurul fotografiei cu pricina, Jet Li nu este in forma din cauza unor probleme de sanatate cu care se lupta de ceva vreme, acestea incluzand hiperteroidismul, dar si niste lovituri ale piciorului si ale coloanei vertebrale care se datoreaza cascadoriilor pe care…

