- Britanica Emma Raducanu (18 ani) a devenit prima jucatoare de tenis din istorie venita din calificari care accede in finala unui turneu de Mare Slem, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-1, 6-4, pe grecoaica Maria Sakkari, joi la New York, in semifinalele US Open. Raducanu, ocupanta locului…

- Abbas Karimi, un inotator din Afganistan nascut fara un brat, are ca obiectiv cucerirea unei prime medalii istorice, vineri, pentru delegatia refugiatilor la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, la opt ani dupa ce a fugit din tara sa din cauza razboiului, informeaza AFP, citat de agerpres. Dupa ce s-a…

- Allyson Felix (35 de ani) a devenit sambata cel mai decorat atlet din Statele Unite ale Americii la Jocurilor Olimpice, dupa ce a caștigat aurul cu ștafeta de 4x400 metri. Alaturi de Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad și Athing Mu, Allyson a caștigat a 11-a medalie olimpica din cariera. In CV-ul ei…

- Larisa Iordache scrie pe Facebook ca a sperat pana in ultima clipa in finala olimpica de la barna, competiție din care a fost nevoita sa se retraga din cauza problemelor la glezna. Sportiva spune ca și-ar fi dorit sa participe in memoria mamei ei, care a decedat in urma cu o luna. Larisa mai scrie ca…

- Australianca Jessica Fox a cucerit, joi, prima medalie olimpica de aur din istoria probei de canoe slalom feminin, nou introdusa in programul Jocurilor de la Tokyo, relateaza AFP. Fox (27 ani) era deja tripla medaliata olimpica la kaiac slalom, doua medalii de bronz (una la JO 2020) si una…

- Romanul David Popovici - la numai 2 sutimi de o medalie olimpica /JO-Tokyo Foto: Adriana Tudose / RRA Românul David Popovici a fost la numai 2 sutimi de o medalie olimpica la înot, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, proba care s-a desfașurat la Centrul Acvatic din capitala Japoniei. …

- Canotoarea Madalina Bereș, cea care va fi și portdrapel pentru Romania la Tokyo, viseaza la o medalie olimpica in Japonia, caștigata alaturi de sora ei. Vor fi impreuna in barca de 8 plus 1, una in spatele celeilalte.

- Norii pirocumulus , asociați adesea cu erupțiile vulcanice și incendiile, impiedica pompierii sa lupte impotriva flacarilor. Cine spune vara, spune sezonul incendiilor forestiere in Statele Unite. In timp ce aceste fenomene abia incep, cel mai mare incendiu din țara acopera deja 976 de kilometri patrați,…