Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza din ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite a fost prezența Iuliei Albu. Vedeta a avut o apariție senzaționala in fața juraților, cu un preparat stralucitor, asupra caruia și-a pus amprenta. Pe langa stilul și frumusețea ei, Iulia i-a surprinspe jurați și cu talentul sau la gatit, pe care…

- Surpriza din aceasta seara in emisiunea Chefi la cuțite a fost o concurenta cu totul speciala. Fiica lui Mihai Petre și-a facut curaj sa iși faca apariția in fața juraților, gatindu-le un preparat cu care a vrut sa ii indulceasca. Catinca a primit cuțitul de aur din partea juraților.

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoadele amuzante care se desfașoara in noul platou…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- Claudia Radu, fosta concurenta a sezonului 8 Chefi la cuțite, și-a surprins prietenii virtuali cu o transformare spectaculoasa. Tanara a slabit 43 de kilograme, iar schimbarea este una vizibila. Hai sa vezi cum arata acum.