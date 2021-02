Recent, in mediul online, Jessica Alba (39 de ani) a dezvaluit ca tatal ei, Mark David Alba, are cancer tiroidian. Barbatul a inceput radioterapia pe 9 februarie 2021. In mediul online, actrița a publicat un videoclip in care danseaza alaturi de tatal ei. Jessica Alba a dezvaluit ca tatal ei are cancer tiroidian Jessica ramane optimista, facand anunțul intr-o maniera pozitiva, alaturi de un videoclip in care ea și tatal ei danseaza. „Taticul meu va DA GATA cancerul tiroidian”, a scris in descriere. „Incepe radioterapia maine ????????. Sa-i dam drumul! Te descurci, Mark Alba”, a incheiat. Recent,…