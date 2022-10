S-a stins ultima mare vedeta a rock’ n’ roll-ului american. Jerry Lee Lewis a murit la 78 de ani. ”Great Balls of Fire” (1957), perenul sau hit, a revenit in actualitate anul acesta, in coloana sonora a succesului cinematografic ”Top Gun: Maverick” . Pionier al genului ce a mișcat intreaga planeta, s-a stins din viața acasa, la conacul sau din Desoto, Mississippi, ținand-o de mana pe soția sa. Jerry Lee Lewis suferise un accident vascular cerebral și a petrecut luni bune la spital. Jerry Lee Lewis a cunoscut faima prin casa de discuri Sun Records din Memphis, Tennessee, aceeași casa de producție…