Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Jeremy Renner, cunoscut mai ales pentru rolul Hawkeye din seria de filme "Avengers" din universul Marvel, se afla luni in stare critica, dar stabila, intr-un spital din Nevada, la o zi dupa ce s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, au anuntat reprezentanta sa si autoritatile…

- Actorul Jeremy Renner a suferit „un traumatism toracic contondent și leziuni ortopedice”, in urma unui accident care a avut loc la casa sa, in timp ce indeparta zapada utilizand un plug de zapada.

- Actorul Jeremy Renner, care a interpretat rolul lui Hawkeye in filmele Marvel "Avengers", se afla in stare critica, dar stabila, intr-un spital din Nevada, dupa ce a suferit un traumatism in timp ce curața zapada, au anunțat agentul sau și autoritațile locale, transmite Reuters.

- Actorul Jeremy Renner, 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, fiind in "stare critica, dar stabila", anunta Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Actorul Jeremy Renner, in varsta de 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada acasa, fiind in “stare critica, dar stabila”. Citește și: Nicolae Dica, la un pas sa semneze cu CS Mioveni “Putem confirma ca Jeremy se afla intr-o stare critica, dar stabila, dupa…

- Actorul american Jeremy Renner, in varsta de 51 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul sau Hawkeye din universul Marvel, a fost grav ranit in timp ce curata zapada, a anuntat presa din Statele Unite, preluata deAFP.

- Actorul Jeremy Renner, cunoscut pentru rolul sau Clint Barton Hawkeye din universul cinematic Marvel, personajul lui aparand in mai multe filme si avand propriul serial, a fost grav ranit in urma unui accident in timp ce curata zapada, a anuntat reprezentantul sau, conform Libertatea.ro.Actorul se afla…

- Actorul Jeremy Renner a fost grav ranit in timp ce curața zapada la casa sa din zona Lacului Tahoe, ceea ce l-a lasat in „stare critica, dar stabila”, a declarat duminica un purtator de cuvant al actorului.