Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul Harry și Meghan de pe Netflix a starnit valuri de controverse in toata lumea, iar parerile sunt imparțite in ceea ce privește persoanele care-i susțin sau nu pe ducele și ducesa de Sussex. In prima parte a miniseriei, deși este imbracata in articole vestimentare lejere, Meghan Markle poarta…

- Regina, in ultimele ei luni de viața, asaltata de Prințul Harry pentru BANIIn ultimele ei luni de viața, regina Elisabeta a II-a a incercat sa-i convinga pe Prințul Harry și pe tatal sau sa-și vorbeasca, dupa ce Prințul Charles a incetat sa mai raspunda apelurilor telefonice ale acestuia, prin care…

- Un nou scandal pare sa se iveasca in curtea Casei Regale britanice, dupa ce Meghan Markle și Prințul Harry ar fi refuzat sa petreaca sarbatorile de iarna alaturi de Regele Charles al III-lea și restul familiei regale. Ce s-ar fi intamplat, de aceasta data. Se pare ca legaturile ducilor de Sussex cu…

- Meghan Markle și Prințul Harry surprind din nou cu o decizie neașteptata. Ducii de Sussex ar fi intrat in panica din cauza situației dintre ei si Casa Regala. Cei doi ar face o schimbare de ultim moment pentru a nu risca sa primeasca mai multe critici. Ei au o relație extrem de complicata cu familia…

- Chiar și la cațiva ani de la plecarea ducilor de Sussex in SUA, detalii uluitoare despre Meghan Markle continua sa iasa la suprafața. O carte publicata recent dezvaluie modul in care soția Prințului Harry iși planuia de ceva timp ieșirea din familia regala britanica, potrivit click.ro. Cartea „Courtiers:…