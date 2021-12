Stiri pe aceeasi tema

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Secretarul general al NATO a avertizat vineri Rusia impotriva "consecintelor" si a "pretului care va trebuit platit daca recurge la forta impotriva Ucrainei" cu "fortele gata de lupta" transportate la frontierele tarii, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Suntem foarte preocupati…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters…

- Rusia a solicitat, ieri, Uniunii Europene sa renunte la ideea de a trimite o misiune de instruire militara in Ucraina, intrucat considera ca aceasta va duce la o escaladare a tensiunilor in Donbas, unde fortele ucrainene si separatistii prorusi se confrunta din 2014, relateaza EFE si Lenta.ru, preluate…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Kievul a denuntat joi organizarea unor alegeri legislative rusesti atat in Peninsula ucraineana Crimeea, anexata de catre Moscova, cat si particoparea la acest vot a unor locuitori din estul separatist prorus al Ucrainei, relateaza AFP.

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…