Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, luni, Iranului, sa evite mai multa "violenta si provocari", la incheierea unei reuniuni extraordinare ambasadorilor, in urma deciziei de sambata a aliantei de a-si suspenda misiunea de pregatire din Irak, din cauza riscurilor de securitate provocate…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Iranului sa evite mai multa "violenta si provocari", la incheierea unei reuniuni extraordinare ambasadorilor care a avut loc luni, 6 ianuarie.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel luni la Iran sa se abtina de la "noi violente si provocari", la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, relateaza AFP, DPA si Reuters."La reuniunea noastra…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel luni la Iran sa se abtina de la "noi violente si provocari", la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, relateaza AFP, DPA si Reuters. "La reuniunea noastra de…

- Iranul trebuie sa se abtina de la "noi violente si provocari", a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, luni, la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, la care au fost facute apeluri la reținere…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel luni la Iran sa se abtina de la "noi violente si provocari", la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, relateaza Agerpres.

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a indemnat vineri Ankara, in cadrul unei vizite in Turcia, sa actioneze ”cu retinere” in ofensiva imporiva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, in nord-estul Siriei, relateaza AFP.

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a facut apel la premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, sa dea dovada de „maxima reținere” in ceea ce privește intervenția forțelor de ordine in timpul protestelor din Irak, potrivit Al Jazeera, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor…