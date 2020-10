Se pare ca Jennifer Aniston iși scrie memoriile. Noua carte ar putea spune totul despre triunghiul ei amoros alaturi de fostul Brad Pitt și Angelina Jolie, noteaza click.ro. O sursa apropiata de actrița a dezvaluit ca Jennifer lucreaza la memoriile sale: „A pastrat jurnale de-a lungul vieții sale de adult. Este doar o chestiune de […] The post Jennifer Aniston vrea sa iși scrie memoriile și sa dezvaluie totul despre triunghiul amoros cu Angelina și Brad first appeared on Suceava News Online .