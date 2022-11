Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Aniston a dezvaluit un aspect care pana acum fusese ținut secret: timp de mulți ani a incercat sa aiba un copil, dar fiecare incercare a fost in zadar. Actrița a povestit despre durerea provocata de infertilitate, agravata de barfele care speculau asupra vieții sale private. Fii la…

- Crește perioada de concediu și indemnizație pentru persoanele care adopta un copil. Lege in Parlament Durata de concediu pentru persoanele care adopta un copil va fi prelungita, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament. Actul normativ completeaza in acest sens Legea nr. 273/2004 privind procedura…

- Adda a anunțat in urma cu puțin timp ca are doua chisturi pe creier! Vedeta a postat pe InstaStory videoclipuri in care se poate observa cum ii tremura o mana și un picior. Cantareața a facut dezvaluiri cutremuratoare despre starea ei de sanatate. Ce a marturisit despre tratamentele pe care le-a urmat…

- Doua romance care au incercat sa jefuiasca un baiat de 10 ani la metroul din Londra au fost condamnate la inchisoare. Anchetatorii britanici spun despre ele ca sunt hoațe „profesioniste” și s-au declarat foarte mulțumiți ca au ajuns dupa gratii.

- Tații vor sta acasa la nașterea fiecarui copil, o perioada dubla fața de cat prevedea legea acum, iar de concediu paternal beneficiaza mai multe categorii de lucratori și daca absolva și cursuri de puericultura, beneficiaza de 5 zile platite in plus. Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența prin care…

- Doi rusi si un ucrainean au incercat sa intre cu forta intr-o uzina de armament din Albania, ranind doi militari albanezi care le blocau drumul, a anuntat sambata Ministerul Apararii de la Tirana, transmite AFP.Unul dintre suspecti a atacat paznicii in timp ce incerca sa faca fotografii la fabrica din…