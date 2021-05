Jeff Bezos, detronat luni din poziția de cel mai bogat om al planetei...pentru câteva ore Fondatorul și CEO-ul Amazon Jeff Bezos a fost detronat pentru scurt timp luni din poziția de cel mai bogat om din lume de catre CEO-ul LVMH, cea mai mare companie producatoare de bunuri de lux din lume, relateaza La Libre Belgique.



Bernard Arnault a preluat conducerea în clasamentului Forbes al celor mai mari averi din lume înainte de a reveni în spatele americanului Jeff Bezos dupa deschiderea Bursei de Valori din New York.



Miliardarul francez a fost în aceasta luni cel mai bogat om din lume pentru câteva ore, între deschiderea bursei de la

Sursa articol: hotnews.ro

