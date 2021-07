Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe 20 iulie va fi lansata de la baza Blue Origin din Texas racheta New Shepard care va duce în spațiu patru oameni pâna la altitudinea de peste 105 km, iar printre aceștia se numara și cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, cu o avere de peste 200 miliarde dolari. Va fi un zbor de 11 minute,…

- Zborul navei New Shepard, care e formata dintr-o racheta si o capsula autonome, cu inaltime de 18,3 metri, va fi lansat din Texas. De reusita acestuia depinde obiectivul lui Bezos de a patrunde pe piata turismului spatial. Planificata calatorie de 11 minute de pe complexul Launch Site One al companiei…

- Administrația Federala a Aviației din Statele Unite (FAA) a avertizat compania SpaceX a lui Elon Musk ca i-ar putea ordona sa-și demoleze noul turn de lansare a rachetelor de la baza de lansari din Boca Chica, Texas, relateaza Business Insider.Turnul este construit pentru lansari viitoare ale…

- Blue Origin a anuntat joi ca Oliver Daemen se va alatura celor patru membri ai echipajului civil, in zborul programat sa aiba loc martea viitoare, dupa ce castigatorul licitatiei, al carui nume nu a fost facut public, a renuntat din cauza ”un conflict de program”. Daemen va deveni astfel primul client…

- Elon Musk a rezervat un loc pe o naveta Virgin Galactic pentru o plimbare pana la marginea spațiului. Dezvaluirea a venit prin Wall Street Journal chiar in ziua in care fondatorul Virgin Galactic, Richard Branson , a participat la primul zbor spațial complet al echipei inainte de lansarea unui serviciu…

- O eclipsa de soare „inel de foc” a aparut joi pe cer in timp ce luna a blocat parțial soarele. A fost vizibila in multe parți ale emisferei nordice. Oamenii din intreaga lume au surprins spectacolul ceresc – prima dintre cele doua eclipse solare din acest an – cu cateva imagini uimitoare, potrivit CNN…

- Compania nu a lansat inca vanzarile de tichete si nu a publicat informatii legate de pretul zborurilor cu New Shepard, dar va organiza o licitatie publica pentru un loc in prima cursa cu echipaj a rachetei. ”Scoatem la licitatie primul loc, in beneficiul fundatiei noastre Club for the Future”, potrivit…

- SpaceX a anuntat ca este gata sa porneasca turismul spatial. Anuntul vine dupa succesul misiunii Dragon 1. Aceasta a ținut 167 de zile, fiind cea mai lunga misiune pentru astronautii de la bordul navei Crew Dragon. SpaceX nu a lasat sa treaca prea mult timp dupa ce patru astronauti au ajuns…