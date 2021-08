Stiri pe aceeasi tema

- Blue Origin, compania aerospațiala condusa de Jeff Bezos, a dat in judecata NASA, dupa deciziei agenției aerospațiale americane de a acorda un contract de construire a landerului lunar de 2,9 miliarde de dolari companiei SpaceX, deținute de Elon Musk.

- Elon Musk l-a ironizat din nou pe Jeff Bezos, rivalul sau din cursa spațiala, pe motiv ca acesta s-ar concentra mai mult pe încercarile de a face lobby pe lânga guvernul american în loc sa se concentreze pe dezvoltarea de rachete, scrie The Independent.Cei doi au ocupat intermitent…

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…

- Richard Branson se pare ca va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre zona cu gravitație zero. Zborul lui Jeff Bezos este programat cateva zile mai tarziu, pe 20 iulie. Ambii miliardari și-au creat companii…

- Agenția Spațiala Europeana spera sa angajeze și sa trimita pentru prima data in spațiu un astronaut cu o dizabilitați fizice, a anunțat vineri șeful ESA Josef Aschbacher. Potrivit acestuia, sute de potențiali para-astronauți au aplicat deja pentru acest rol, informeaza Reuters . ESA tocmai a incheiat…