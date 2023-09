Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. au actualizat codul portocaliu, cu valabilitate incepand de astazi, ora 12:00, pana maine, 1 septembrie, la ora 9:00.In acest context, sunt vizate anumite sectoare de rauri…

- Temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade, cele minime de 20 - 23 de grade, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales in seara si noaptea zilei de miercuri, cand va creste probabilitatea pentru…

- Ministerul Apararii anunta ca va continua, pana pe 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023. Astfel, arata sursa citata, sunt disponibile 2.187 de locuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in condițiile avertizarilor de canicula emise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, respectiv Cod Portocaliu și Cod Roșu (val de caldura persistent, canicula și disconfort termic accentuat), astazi, 26 iulie 2023,…

- Un grup informal de inițiativa din localitate a depus candidatura pentru titlul de Sat European de Tineret 2024 al comunei Jebel. Proiectul este sustinut de Primaria Jebel. Programul presupune consolidarea comunitații de tineret prin diferite activitați care vor fi organizate de grupul de inițiativa.…

- Astazi, in dotarea Centrelor de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența au intrat 13 seturi identice de manechine, cu sprijinul Lidl Romania, anunța IGSU. Acestea constituie instrumente esențiale in procesul de instruire a personalului, deoarece permit simularea unor scenarii…

- Aninoasa candideaza pentru titlul de Sat European de tineret 2024, un program destinat comunitaților rurale care doresc sa faca schimbari in viața ținerilor. "Orice persoana este așteptata sa se alature acestei inițiative a tinerilor din comunitatea noastra, care se implica activ pentru rezolvarea…

- In finala proiectului național “Maratonul pentru Educație Antreprenoriala”, au caștigat ideile de afaceri ale elevilor care vor o lume mai generoasa, mai sensibila și mai eficienta Luni, 12 iunie, in sala Teatrului Nottara din București, in finala competiției naționale de planuri de afaceri pentru liceeni,…