Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care candideaza pentru un nou mandat si se va confrunta in turul doi al scrutinului prezidential in 24 aprilie cu rivala sa de extrema dreapta Marine Le Pen, a declarat luni ca dialogul sau cu seful statului rus, Vladimir Putin, a intrat in impas

- Așa cum se aștepta toata lumea, lupta in primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța s-a dat intre actualul sef al statului, centristul Emmanuel Macron, si politicianul de extrema-dreapta Marine Le Pen, care vor merge mai departe in turul II. La ora 21.00, rezultatele exit-poll-ului aratau astfel:…

- Francezii voteaza duminica, 10 aprilie, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta. Actualul presedinte Emmanuel Macron este favorit in sondaje chiar daca, de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, pierde teren in fata adversarei sale din 2017, veterana de extrema dreapta Marine Le Pen. 12…

- Duminica are loc primul tur al alegerilor prezidențiale franceze. 11 candidați incearca sa ajunga la Palatul Elysee, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron cauta sa fie reales pentru inca un mandat de cinci ani. O campanie marcata de razboiul din Ucraina și desfașurata in timpul celor șase…

- Francezii merg duminica la urne pentru a vota noul președinte in primul tur al alegerilor, iar cel mai recent sondaj arata o scadere semnificativa a avansului deținut de Emmanuel Macron fața de principalul sau contracandidat, Marine Le Pen, relateaza BBC. Practic, diferența dintre cei doi s-a redus…

- China a decis sa inaspreasca masurile anti-COVID, in contextul in care țara se confrunta cu o creștere a cazurilor de infectare. Totuși, la nivel mondial, China este recunoscuta pentru politica s-a „0 COVID” pe care a implementat-o in cursul pandemiei. Dupa ce inițial s-a recurs la testarea in masa…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a devenit cunoscuta pentru protestul sau anti-razboi dupa ce a aparut intr-un buletin de stiri pro-Kremlin pentru a denunta ofensiva din Ucraina, a refuzat oferta de azil a presedintelui francez Emmanuel Macron, declarand ca nu vrea sa isi paraseasca tara. „Nu…

- Un nou val al variantei Omicron se indreapta catre Europa de Est, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații. Reprezentanții OMS solicita autoritaților sa intensifice vaccinarea anti-Covid, relateaza Reuters și BTA. In ultimele saptamani, contaminarile cu virusul s-au dublat in Armenia, Azerbaidjan,…