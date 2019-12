Stiri pe aceeasi tema

- Flamengo a cucerit pentru a doua oara in istoria sa Copa Libertadores, dupa o finala cu River Plate, disputata la Lima, si incheiata cu scorul de 2-1. Fanii echipei din Brazilia au sarbatorit succesul pe strazile din Rio de Janeiro, iar totul s-a transformat intr-un conflict violent cu fortele de…

- In clasamentul ATP la dublu dat, ieri, publicitatii, tenismenul constanțean Horia Tecau a urcat doua locuri, de pe 21 pe 19, cu 3.650 de puncte, dupa evolutia de la Turneul Campionilor de la Londra. Tecau si partenerul sau de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer, nu au reusit sa treaca de faza grupelor…

- Horia Tecau și partenerul sau, Jean-Julien Rojer (Olanda), au obținut primul succes de la Turneul Campionilor 2019, in Grupa Max Mirnii, anunța MEDIAFAX.Ei au trecut dupa un meci foarte disputat, de o ora și 31 de minute, de cuplul format din Sebastian Cabal (Columbia) și Robert Farah (Columbia).…

- Horia Tecau (34 de ani, 21 ATP) și Jean-Julien Rojer (38 de ani, 22 ATP) vor fi pentru a patra oara impreuna la Londra, in cadrul Turneului Campionilor, acolo unde au triumfat in 2015. La finalul anului 2013, cei doi s-au ințeles sa joace de aceeași parte a fileului. Fiecare in parte decisese ca e momentul…

- Horia Tecau (21 ATP la dublu) a declarat, marți, pe pagina sa de Facebook, ca va fi o mare provocare sa avanseze din grupa Max Mirnii de la Turneul Campionilor, potrivit Mediafax.”Grupele sunt stabilite! Este o mare onoare pentru mine sa joc in grupa Max Mirnii. “Bestia” a fost partenerul…

- Perechea formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer s-a calificat în finala turneului de la Basel (de categorie "500"), dupa ce a învins, scor (3)6-7, 7-6(3), 10-5, cuplul Ivan Dodig/Filip Polasek (Croația/Slovacia).Cap de serie numarul 4, Horia și Jean-Julien s-au impus…

- Horia Tecau și Jean-Julien Rojer au fost eliminați in aceasta dimineața din proba de dublu a turneului Masters 1000 de la Shanghai. Perechea romano-olandeza a pierdut in trei seturi echilibrate in fața cuplului compus din Ivan Dodid (Croația) și Filip Polasek (Slovacia), scor 6-7 (3), 7-6 (4), 7-10,…