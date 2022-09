JBL Tour ONE M2 este o pereche de căşti on ear cu autonomie…

Daca e un produs cu care noile casti JBL Tour One M2 e gata sa rivalizeze, acela e Sennheiser Momentum 4. Ma uit la autonomie si e usor de vazut asta, de vreme ce primim 50 de ore de utilizare pe acest produs, care aduce si ANC. JBL a venit la IFA cu acel toc pentru casti care are si ecran tactil, dar nu doar atat. A adus in Berlin si castile on ear Tour ONE M2, cu drivere generoase si cu tehnologii PRO si Spatial Sound. Exista si optiunile de personalizare Personi-fi 2.0 preluate de la compania mama Harman, dar si un upgrade la conectivitate Bluetooth 5.3 LE. Ni se promite si un design pliabil…