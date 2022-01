Stiri pe aceeasi tema

- Este știrea momentului in lumea showbiz-ului internațional! Chiar de Craciun, intr-o zi atat de magica și speciala, Philipp Plein a anunțat pe rețelele de socializare ca va deveni tatic din nou, iar Lucia Baroli, partenera sa de viața, s-a afișat pentru prima oara cu burtica de gravida la vedere.

- Zilele trecute, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf,Luca Reghecampf, a confirmat ca este asociat intr-o afacere cu iubita tatalui sau, Corina Caciuc. Tanarul a marturisit ca se ințelege extrem de bine cu Corina Caciuc și ca amandoi sunt extrem de muncitori. Iata cum a reacționat Anamaria Prodan…

- E oficial! Lino Golden este indragostit nebunește! Deși inițial nu a dorit sa dezvaluie identitatea tinerei care i-a furat mințile și inima, iata ca nu s-a putut abține. Fostul protejat al lui Alex Velea a postat și prima fotografie cu noua sa partenera de viața, la insistențele internauților.

- Rosie Huntington-Whiteley, logodnica celebrului actor Jason Statham, a anunțat in luna august ca este insarcinata, urmand sa devina mama pentru a doua oara. Frumoasa blonida a postat in urma cu puțin timp mai multe fotografii cu burtica de gravida.

- Veste mare in lumea showbiz-ului romanesc! Haziran și Luis Gabriel, unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc, așteapta primul lor copil! Vestea a fost data chiar de catre celebra blondina, printr-o postare emoționanta pe conturile de socializare. Haziran s-a declarat fericita,…

- Recent s-a aflat ca Luca Reghecampf, fiul lui Laurențiu Reghecampf, e asociat al unei firme alaturi de Corina Caciuc, actuala iubita a tatalui sau. Cum a reacționat Anamaria Prodan la aflarea acestei vești.

- O tanara romanca stabilita in Italia a incetat din viața, dupa ce iubitul ei a torturat-o in mod repetat. Deși prima data s-a declarat ca a murit din cauza unei afecțiuni a plamanilor, in urma unor anchete amanunțite, medicii legiști au descoperit ca organele ei i-au cedat, pe rand, din cauza batailor…

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite se mandrește cu noua sa cucerire. Cu toate acestea, caștigatorul sezonului opt s-a desparțit de fosta lui logodnica in urma cu cateva luni și se pare ca acum iubește din nou, avand in vedere ultima fotografie pe care a postat-o pe rețelele de socializare.