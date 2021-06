Stiri pe aceeasi tema

- Inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac cibernetic "de mare anvergura" lansat de pe teritoriul Rusiei, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Analizele…

- Politicienii polonezi importanți au fost recent ținta unui atac cibernetic „pe scara larga” lansat din Rusia, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Naționalist din Polonia, citat de AFP."Analizele serviciilor noastre și ale serviciilor speciale ale aliaților…

- Inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac cibernetic „de mare anvergura” lansat de pe teritoriul Rusiei, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia. Potrivit acestuia, atacul cibernetic avea menirea…

- In cadrul conferinței de presa online dedicate Zilei Naționale a Rusiei (12 iunie), ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a raspuns la numeroasele intrebari ale jurnaliștilor. Propunem atenției cititorilor noștri raspunsul diplomatului la intrebarea pusa de publicația ”Vești din…

- Rusia va efectua exerciții militare strategice in Arctica, in toamna, anunța Flota de Nord a Federației Ruse intr-un comunicat de presa citat de agenția Interfax. Activitațile militare in regiune au crescut in ultima perioada și au dus la tensiuni intre Rusia și statele occidentale.

- Ambasadorul Vladimir Golovatiuc a efectuat o vizita de lucru la Comisia Electoral Centrala a Rusiei, cu scopul abordarii subiectul organizarii alegerilor parlamentare anticipate din 11.07.2021, pe teritoriul FR. Dupa cum a anunțat ambasada Moldovei in Rusia, in cadrul vizitei, Șeful misiunii diplomatice…

- ​Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme în Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sângeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.„Presedintele a…

- Maia Sandu i-a cerut ajutorul lui Vladimir Putin, in sensul ca Rusia sa doneze vaccinul sau anti-covid Sputnik V și R. Moldova. Este o mișcare aparent surprinzatoare din partea unui șef de stat considerat chiar și de catre Kremlin ca fiind pro-european. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a…