- La data de 2 decembrie 2023, in jurul orei 18,30, un barbat de 46 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, a intrat in coliziune cu un autoturism condus, in fața sa, de un barbat de 43 de ani, din Aiud. In urma accidentului, o femeie de 36…

- La data de 20 noiembrie 2023, in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Gheorghe Lazar din municipiul Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din Aiud. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare, au reieșit…

- In cursul nopții de 9 spre 10 noiembrie 2023, a ars in intregime Sala de sport 1 Mai din Alba Iulia, situata in spatele fostului magazin Romarta (aflata in proprietatea Primariei Municipiului Alba Iulia) pe o suprafața de aproximativ 400mp. Pompierii militari au reușit sa protejeze cladirea Tribunalului…

- La data 4 noiembrie 2023, intre orele 15,00 – 19,00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au acționat, pe DN 1, pe sectorul de drum cuprins intre Alba Iulia și Aiud, intr-o acțiune de tip blitz, care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate…

- Constructorul care lucreaza la modernizarea strazilor Avram Iancu, Moților, Abrudului a informat ca: – accesul autoturismelor spre strada Moților dinspre strazile Gorunului și Cetații va fi restricționat timp de 24 de ore incepand de astazi, ora 10:00 – accesul autoturismelor spre strada Moților dinspre…

- A fost o saptamana incarcata de evenimente pentru Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba care a desfașurat activitați de informare și prevenire a accidentelor montane prin instruiri in școlile din județ. Liceul ”Corneliu Medrea” din Zlatna, Școala Gimnaziala din Sasciori și Colegiul Național…

- La data de 22 octombrie 2023, in jurul orei 19.40, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Stadionului din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism care era condus de un tanar de 27 de ani, din Aiud, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul din dotare,…