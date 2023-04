Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan invins-o dramatic pe slovena Kaja Juvan, cu 3-6, 6-3, 6-4, vineri, la Koper, in primul meci de simplu al intalnirii care opune echipele feminine de tenis ale Romaniei si Sloveniei, din calificarile pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup.

- Intalnirea din calificarile pentru faza finala a competiției va fi deschisa de Ana Bogdan, care o va intalni in premiera pe Kaja Juvan, maine, de la ora 14:00. Al doilea meci le opune pe Jaqueline Cristian și Tamara Zidansek Aflate de cateva zile la Koper, in Slovenia, membrele echipei Romaniei, alaturi…

- Jaqueline Cristian este mare surpriza de la Trnava! Romanca a reușit sa se califice in semifinalele turneului din Slovacia dupa ce a invins-o fantastic pe fosta caștigatoare de Grand Slam, Tamara Zidansek, cu scorul de 7-5, 1-6, 6-2. Partida care o trimite pe Jaqueline in penultimul act a durat o ora…

- Cinci jucatoare romane de tenis - Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Ana Bogdan si Irina Begu - figureaza pe tabloul principal de dublu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Monica Niculescu…