Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Emma Raducanu, britanica de 18 ani cu origini romanești este o performanța cu atat mai remarcabila cu cand este doar a treia jucatoare din istoria competiției open care vine din calificari și ajunge atat de departe in turneul de Grand Slam de la New York.

- Ana Bogdan, locul 102 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca, anunța news.ro. Ea a invins-o, marti, in turul I, cu scorul de 6-2, 6-4, pe Panna Udvardy din Ungaria, locul 173 WTA, venita din calificari, dupa un…

- Echipa naționala a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului de fotbal de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Discipolii lui Mirel Radoi au incheiat la egalitate meciul cu reprezentativa similara a Noii Zeelande, scor 0-0.

- Sportiva Maria Claudia Nechita s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului de box din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, la categoria -57 de kilograme, potrivit news.ro. Ea a invins-o, in optimi, decizie 5-0, pe somaleza Ramla Ali. In sferturi, romanca va boxa cu…

- Perechea Irina Bara/Varvara Lepchenko (Romania/SUA) s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Gdynia (Polonia). Ele au invins, in primul tur, cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (6), perechea poloneza Ania Hertel/Martyna Kubka In faza urmatoare, Bara…

- Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz (Romania/Germania), cap de serie numarul 1, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Hambrug, cu premii de 1,16 milioane de euro. Tecau si Krawietz au trecut, in prima mansa, cu scorul de 6-0, 6-1, de cuplul Ruben…

- Miriam Bulgaru, locul 366 WTA, s-a calificat, sambata, in al doilea tur preliminar al turneului de categorie WTA 250 de la Budapesta, potrivit news.ro. Ea a invins-o, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, pe germana Katharina Gerlach, locul 225 WTA si cap de serie numarul 11, dupa un meci care a durat…

- Mihaela Buzarnescu, locul 160 WTA. s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 125 de la Bastad (Suedia), potrivit news.ro. Ea a invins-o, in optimi, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Anna Karolina Schmiedlova din Slovacia, locul 122 WTA si cap de serie numarul…