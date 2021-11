Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian a fost invinsa dramatic de americanca Alison Riske, cu 2-6, 6-2, 7-5, vineri seara, in finala turneului WTA 250 de la Linz (Austria). Romanca s-a inclinat in prima sa finala WTA din cariera dupa doua ore si 24 de minute. Momentul psihologic al partidei s-a consumat la 5-4 in setul…

- ​Jaqueline Cristian (100 WTA) a avut parte de o saptamâna de vis și, în postura de lucky loser, a ajuns pâna în finala turneului "WTA 250" de la Linz. Chiar daca a fost învinsa de Alison Riske, sportiva noastra va înregistra un salt important în ierarhia…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 100 WTA) o va infrunta pe americanca Alison Riske (31 ani, 73 WTA) in finala turneului WTA 250 de la Linz (Austria), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 189.708 euro. Fapt mai rar in tenis, ambele jucatoare au beneficiat…

- Jucatoarea americana de tenis Alison Riske (locul 73 WTA si cap de serie numarul 8) s-a calificat, joi, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Linz. Aceasta a profitat in semifinale de abandonul compatrioatei sale Danielle Collins (locul 29 WTA si cap de serie 3). Collins a abandonat dupa primul…

- Simona Halep a anunțat ca nu poate sa joace meciul cu Jaqueline Cristian din semifinalele turneului de la Linz! Halep acuza o accidentare la genunchi. „Din pacate, nu pot juca in semifinala programata in aceasta seara, dupa ce m-am accidentat la genunchi in meciul de miercuri. Aș face orice…

- Vom avea cu siguranta o jucatoare din Romania in finala turneului WTA 250 de la Linz (Austria), dupa ce Simona Halep a aflat ca se va duela cu Jaqueline Cristian in penultimul act al competiției! Semifinala de vis dintre Halep și Cristian este programata joi, dupa ora 21.00. Jaqueline Cristian (100…

- Organizatorii turneului de la Linz au anunțat programul zilei de joi, 11 noiembrie, una în care va avea loc și semifinala 100% româneasca dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian.Pe terenul central, meciul dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian va fi al treilea al zilei și nu va…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorita, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o, joi, pe rusoaica Varvara Graceva (21 ani, 81 WTA), cu 6-4, 6-2. Meciul a durat…