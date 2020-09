Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere in Japonia, l-a ales luni, cu o majoritate zdrobitoare, presedinte pe Yoshihide Suga, care va deveni automat urmatorul premier al tarii, in locul lui Shinzo Abe, care a demisionat din motive de sanatate, relateaza AFP.

- Votul din cadrul Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia pentru desemnarea celui care ii va succeda premierului Shinzo Abe, care si-a inaintat demisia din motive de sanatate, va avea loc pe 14 septembrie, a confirmat miercuri o reprezentanta a formatiunii pentru AFP citata de Agerpres. Acest…

- Partidul Liberal Democrat britanic (LibDem) si-a ales joi al patrulea sau lider din ultimii cinci ani, in persoana lui Ed Davey, fostul ministru angajandu-se sa reconstruiasca formatiunea sa politica, vlaguita de pierderile majore inregistrate la alegerile din 2019, transmite Reuters. …

- Inaintea Congresului, in PSD a inceput lupta pentru putere. Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorivici, da de ințeles ca va candida pentru șefia PSD. Intr-un mesaj pe Facebook, Teodorovici vorbește despre revenirea PSD la guvernare și despre rolul viitorului președinte al partidului. „Teodorovici…