- Tamara Ecclestone (38 de ani), fiica lui Bernie Ecclestone, a suferit cel mai mare jaf din istoria Angliei. Ei i-au fost furate bijuterii in valoare de 26 de milioane de lire sterline. Fiica fostului șef din Formula 1 ofera de asemenea o recompensa pe masura celui care o ajuta sa-și recupereze bijuteriile,…

- Un echipaj aero – medical SMURD a efectuat o intervenție aeriana in dupa amiaza zile de 11 iunie, pentru a transporta o femeie in varsta de 64 de ani, cetațean a Republicii Moldova, din Suceava, Romania spre municipiul Chișinau.

- Andreea Perju a ajuns pe masa de operație, iar vedeta le-a povestit urmaritorilor ei ce s-a intamplat. Ea a marturisit ca de 8 ani avea un adenom la sanul stang, iar in in ultimul an au mai aparut inca doi. Ea a incercat sa amane operația, insa acum a ajuns de urgența la intervenție.

- Veaceslav Platon respinge informația precum ca l-ar aduce pe Morgenshtern in Moldova, prin intermediul lui Veaceslav Valico, candidatul independent de la parlamentare, care l-a avut pe Platon in calitate de persoana de incredere. „Nu imi place de el”, a spus Platon, pentru UNIMEDIA.

- La puțin timp dupa finalul partidei dintre Romania și Finlanda (1-0, din Liga Națiunilor), Ovidiu Ioanițoaia a suferit un atac vascular cerebral. La acel moment, jurnalistul se afla in Bulgaria, in stațiunea Balcic.

- Explozie puternica, vineri seara, puțin inainte de ora 20, intr-o garsoniera de la primul etaj al unui bloc situat pe Aleea Brazilor, din Lugoj. Explozia nu a fost urmata și de un incendiu, dar o tanara, in varsta de aproximativ 23 de ani, a ajuns la spital cu arsuri de gradul II pe ambele…

- Președintele Ucrainei le cere țarilor partenere sa recunoasca legal ca Rusia trebuie sa fie responsabila financiar pentru crimele pe care le-a comis. Liderul de la Kiev vorbește despre crearea unui mecanism, prin care cei care au suferit din cauza acțiunilor Rusiei sa poata primi compensații.