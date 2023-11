Japonia se va asigura ca aprovizionarea sa cu energie nu va fi afectata de sancțiunile pe care Statele Unite le-au impus recent asupra proiectului Arctic GNL 2 din Rusia, in care deține o participație, a declarat marți ministrul Industriei, Yasutoshi Nishimura. Japonia, al doilea mare cumparator de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, se bazeaza pe GNL ca un combustibil de tranziție inainte de a atinge neutralitatea in materie de carbon in 2050 și are contracte de furnizare și participații in proiecte la nivel global pentru a garanta importurile. Proiectul Arctic GNL 2 urmeaza sa fie lansat…