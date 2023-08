Rugby: CSM Constanta, debut cu victorie in faza a doua din Liga Nationala (GALERIE FOTO)

Echipa de rugby CSM Constanta isi continua seria victoriilor din Liga Nationala. In etapa inaugurala din faza a doua in Liga Nationala, Grupa B, echipa de pe litoral a invins in deplasare CSM Galati cu 43 10, victoria fiind… [citeste mai departe]