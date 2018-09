Japonia a recunoscut pentru prima data ca un muncitor de la centrala nucleara de la Fukushima, distrusa de un cutremur si tsunami cu peste sapte ani in urma, a murit din cauza expunerii la radiatii, relateaza miercuri Reuters.

Un cutremur cu magnitudinea de 9,0 grade pe scara Richter s-a produs in martie 2011 in Japonia, declansand un tsunami care a provocat circa 18.000 de decese si cel mai mare dezastru nuclear dupa cel de la Cernobil in urma cu 25 de ani. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a decis vineri ca vor fi platite despagubiri familiei barbatului in varsta de…