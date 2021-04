Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat miercuri China impotriva manevrelor considerate din ce in ce mai agresive de Filipine si Taiwan, reamintind Beijingului obligatiile care leaga Washingtonul de partenerii sai asiatici.

- Discutii menite sa salveze acordul nuclear international iranian au inceput marti la Viena, iar Statele Unite au fost invitate sa participe indirect, pentru prima oara dupa sosirea presedintelui Joe Biden la Casa Alba, informeaza AFP. "Sedinta comisiei mixte a fost fructuoasa", a declarat ambasadorul…

- Statele Unite vor riposta la "agresiunile" comise de China, a avertizat marti, in cursul vizitei in Japonia, secretarul de Stat american, Antony Blinken, pledand pentru contracararea provocarilor generate de Beijing si de Phenian, insa Coreea de Nord a amenintat noua Administratie de la Washington,…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a pledat marti pentru legaturi economice si de securitate mai stranse cu Japonia. Seful diplomatiei americane si ministrul apararii, Lloyd Austin, se afla in prima vizita in strainatate de la inceputul mandatului presedintelui Joe Biden; de la Tokyo, ei vor…

- Biden, care a gazduit prima intalnire la nivel de lideri a unui grup care are un rol major in eforturile sale de a contracara puterea economica si militara din ce in ce mai mare a Chinei, a declarat ca o regiune Indo-Pacifica libera si deschisa este ”esentiala” pentru toate cele patru tari. ”Statele…

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- Șefii diplomațiilor din Germania, Franța, Marea Britanie și Statele Unite și-au afirmat vineri intenția de a "relansa" legaturile transatlantice, dupa prima lor întâlnire de la instalarea președintelui Joe Biden la Casa Alba, potrivit AFP."Miniștrii Afacerilor externe…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…