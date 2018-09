Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe si-a confirmat duminica decizia de a prezenta pentru un nou mandat in fruntea Partidului Liberal-Democrat (PLD), sperand sa devina seful de guvern cu cea mai mare longevitate in functie si sa-si duca la indeplinire obiectivul de a reforma Constitutia pacifista a tarii, transmite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Antena 3, ca o sedinta comuna a guvernelor Israelului si Romaniei va avea loc in toamna. Intrebat despre respectiva sedinta, liderul social-democrat a spus: “Se va tine. Nu sunt sigur exact, 8 octombrie sau 8 noiembrie”. Sedinta respectiva reprezinta…

- Moldova sarbatorește Ziua Constituției. Astazi se implinesc 24 de ani de la adoptarea Legii Supreme a țarii, care a intrat in vigoare in data de 27 august 1994.Pana in prezent, Constitutia a suferit mai multe modificari.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarea PNL si USR cu privire la modificarea Legii 334/2006 referitoare la finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, constatand ca Parlamentul a procedat contrar considerentelor retinute intr-o decizie anterioara a Curtii,…

- Canalul public de televiziune NHK, precum si canalul privat TV Asahi au evocat "mai multe" posibile decese, in timp ce agentia de presa Kyodo a precizat ca fetita a fost strivita de un zid la marginea unei piscine, intr-o localitate la nord de Osaka. Contactata de AFP, politia din Osaka a spus ca…

- "Este o declaratie (a presedintelui Iohannis - n.r.) la care sigur ne asteptam cu totii. E cea mai echilibrata reactie pe care un presedinte care cunoaste Constitutia si mai ales art. 82 al. 2 o poate face in prezent. Evident ca sunt perfect de acord cu ceea ce a spus - si anume ca sunt mai multe…