Japonia - O posibilă erupţie a vulcanului Fuji ar putea paraliza Tokyo (raport) Orice eruptie majora a Muntelui Fuji ar provoca o ploaie de cenusa atat de intensa incat intreaga retea de transporturi din capitala Tokyo ar fi paralizata in decurs de trei ore, conform unui raport emis de o comisie guvernamentala din Japonia, citat marti de Reuters. Potrivit simularilor prezentate de comisia guvernamentala nipona, chiar si cantitati mici de cenusa emanata in urma unei astfel de eruptii ar face imposibila circulatia trenurilor de suprafata din capitala Tokyo, aflata o distanta de circa 100 de kilometri nord-est de vulcan si ar exercita presiune asupra liniilor de inalta tensiune.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

