Japonia infiinteaza prima brigada de infanterie marina de dupa al Doilea Razboi Mondial. China nu o vede cu ochi buni

- Uniunea Europeana are datoria sa previna reaparitia "dictaturilor" in sanul sau, a declarat luni prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referindu-se la situatia din Polonia si Ungaria. Declaratiile au fost facute in urma unei intrevederi avute la Varsovia cu premierul polonez…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Autoritatile britanice care cerceteaza otravirea fostului spion rus Serghei Skripal cred ca totul ar fi fost aprobat de Kremlin, conform unei surse din ancheta. Oficialii britanici cred ca un asemenea atac poate fi pus la cale de o persoana sau mai multe cu un antrenament special si exista…

- Livrarea de sisteme americane de rachete Patriot catre Polonia ar putea constitui o amenintare la adresa securitatii Rusiei, a declarat Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova. "Consideram ca pasi care sunt facuti sunt un element de destabilizarea a situatiei…

- Donald Trump a anuntat, tot pe contul de Twitter, o noua demitere la Casa Alba: Herbert McMaster, consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, a fost destituit si inlocuit cu John Bolton. Trump a facut anuntul pe Twitter, scrie New York Times: "Sunt fericit sa anunt ca, incepand din…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…