Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut o cantitate de peste 41 de miliarde de litri de bere continand alcool a fost produsa in Uniunea Europeana, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decat in 2016, la care se adauga aproape 900 milioane de litri de bere fara alcool sau cu un continut de alcool mai mic de 0,5%, iar Romania s-a…

- China vrea sa efectueze exercitii militare regulate si lucrari de explorare energetica impreuna cu rivalii sai asiatici in apele disputate din Marea Chinei de Sud, conform unui proiect de lege care urmareste prevenirea conflictelor in aceasta zona strategica, relateaza AFP. Conform acestui…

- Japonia a decis sa selecteze radarul fabricat de corporatia americana Lockheed Martin pentru dotarea sistemului sau de aparare antiracheta, o achizitie de mai multe miliarde de dolari si care ar putea ajuta totodata la atenuarea frictiunilor comerciale cu SUA, transmite marti Reuters, citand o sursa…

- Japonia a decis sa selecteze radarul fabricat de corporatia americana Lockheed Martin pentru dotarea sistemului sau de aparare antiracheta, o achizitie de mai multe miliarde de dolari si care ar putea ajuta totodata la atenuarea frictiunilor comerciale cu SUA, transmite marti Reuters, citand o sursa…

- Masina, ce va costa in jur de 20.000 de euro, va fi vanduta sub sigla Renault incepand cu 2019 doar in Rusia, unde de altfel va fi si produsa, scrie digi24.ro. Model va fi comercializat si in China si Coreea de Sud din 2020, insa, chiar daca la exterior va arata la fel, platforma folosita in tarile…

- Avioane de lupta, elicoptere, soldati: armata taiwaneza a efectuat joi un exercitiu anual simuland o "invazie" a Chinei, in timp ce insula se afla sub presiunea militara si diplomatica crescanda a Beijingului, comenteaza France Presse, informeaza Agerpres.China continentala si Taiwanul sunt…

- Pliantul cu recomandarile IPJ Sibiu pentru turistii care vin la FITS a fost tiparit in 2.000 de exemplare care vor fi distribuite gratis in oras. "La nivelul Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu s-au luat masuri suplimentare pentru ca cea de-a 25-a editie a Festivalului International de…