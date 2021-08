Stiri pe aceeasi tema

- La 6 august 1945 bomba atomica cunoscuta ca Little Boy a fost aruncata deasupra orasului Hiroshima, iar trei zile mai tarziu, la 9 august 1945, cea de a doua bomba atomica, cunoscuta ca Fat Man, a fost detonata deasupra orasului Nagasaki, scrie wikipedia.org. Bombardamentele atomice de la Hiroshima…

- Japonia comemoreaza vineri, 6 august, bombardamentul atomic din 1945 la Hiroshima vineri, cu o controversa anul acesta, in fața refuzului Comitetului Internațional Olimpic (IOC) de a cere un minut de reculegere la actualele Jocuri Olimpice de la Tokyo. Supraviețuitori, rude, apropiați și doar o mana…

- Japonia comemoreaza vineri 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima, anul acesta cu o controversa legata de refuzul Comitetului International Olimpic ca sportivii sa se alature ceremoniei si sa tina un minut de reculegere la Jocurile Olimpice in curs de desfasurare la Tokyo, relateaza…

- “Protejarea vieții creeaza pacea”: aceasta este tema ediției din 2021 a inițiativei de rugaciune “Zece zile pentru pace”, promovata de Biserica Catolica din Japonia, cu desfașurare anuala, intre 6 și 15 august, in amintirea victimelor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, din 6 și…

- „Una dintre lucrarile despre al Doilea Razboi Mondial care ne dau cel mai mult de gandit” (The Spectator), arata Stelian Țurlea in Mediafax. Redam mai jos analiza scriitorului. Scriu editorii: „Oamenii au simțit dintotdeauna nevoia de a imortaliza trecutul, chiar daca statuile sau monumentele…

- Atac sangeros in orasul Fukuoka din Japonia. Cinci oameni au fost raniti dupa ce au fost injunghiati cu un cutit de un individ necunoscut. Victimele au fost transportate la spital si, din fericire, vietile lor nu sunt in pericol. Atacul s-a produs in plina strada.

- La 73 de ani, japoeza Kimie Bessho, legenda tenisului de masa la paralimpici, cunoscuta drept „Doamna Fluture”, vrea sa participe la a cincea sa ediție a Jocurilor Paralimpice. „Nu vreau sa mor de COVID. Daca mor, vreau sa mor intr-o competiție dupa o lovitura caștigatoare”, a spus aceasta, potrivit…

- Adrian Vasilescu a precizat ca Mugur Isarescu a acceptat candidatura foarte greu și ca presiunile cele mai mari au venit din partea fostului președinte Emil Constantinescu. ”Domnul Isarescu nu este om politic. A acceptat candidatura foarte greu. Pana și in Delta, cand a fost intr-o scurta vacanța, il…