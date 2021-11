Japonia analizează suplimentarea ofertei de petrol din rezervele strategice, pentru a atenua creşterea preţurilor acestuia Cu toate acestea, Japonia ar putea avea probleme sa justifice o astfel de masura deoarece, in conformitate cu propriile legi, tara poate folosi din rezerve doar in cazul constrangerilor de aprovizionare sau dezastrelor naturale, dar nu pentru a scadea preturile. Administratia americana a presedintelui Joe Biden, care se confrunta cu scaderea cotelor de aprobare din partea populatiei si cu preturi mai mari la benzina, a presat unele dintre cele mai mari economii ale lumii sa ia in considerare eliberarea de petrolul din rezervele lor strategice pentru a reduce preturile ridicate la energie. Cererile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a asigurat vineri ca tara sa va continua sa furnizeze Taiwanului capacitati necesare pentru a se putea apara, dar a refuzat sa ''speculeze'' asupra reactiei SUA in situatia in care China ar ataca Taiwanul, dupa ce presedintele Joe Biden a spus ca Statele…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a asigurat vineri ca tara sa va continua sa furnizeze Taiwanului capacitati necesare pentru a se putea apara, dar a refuzat sa ''speculeze'' asupra reactiei SUA in situatia in care China ar ataca Taiwanul, dupa ce presedintele Joe Biden a spus ca Statele…

- Administratia de la Beijing i-a recomandat, vineri, presedintelui SUA, Joe Biden, sa dea dovada de "prudenta" dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca armata americana va apara Taiwanul in eventualitatea unui atac al Chinei. Presedintele Joseph Biden a fost intrebat, in cursul unei dezbateri…

- Prințesa Mako, nepoata fostului imparat al Japoniei Akihito, a decis sa refuze o compensație de 1,35 milioane de dolari pentru ca a renunțat la statutul ei regal pentru a se casatori cu Kei Komuro, un fost coleg de facultate. Este un pas important pe care prințesa il face pentru ca relația dintre cei…

- Banca centrala a Chinei a declarat vineri ca toate tranzacțiile legate de criptomonede sunt ilegale in țara și trebuie interzise, ​​invocand ingrijorari legate de securitatea naționala și „siguranța activelor oamenilor”. Directiva de vineri este cea mai recenta acțiune intreprinsa de Beijing in represiunea…

- ”Noi nu excludem nimic”, a raspuns George Eustice la postul Sky News, intrebat despre posibilitatea ca Londra sa adere la acest acord trilateral, care a inlocuit Acordul de Liber-Schimb Nord-American (NAFTA/ALENA), in pofida faptului ca ”noi preferam ca incheiem un acord comercial bilateral cu Statele…

- Administratia SUA doreste sa treaca de la 4% astazi la 45% in urmatorii 29 de ani in ceea ce privește energia solara. Un lucru bun este ca pretul panourilor solare a scazut dramatic in ultimul deceniu, devenind astfel cea mai ieftina sursa de energie din multe parti ale tarii. Guvernul SUA…

- Rusia a trecut la amenințari. Secretarul de presa al președintelui rus a avertizat ca țara sa va lua contramasuri, daca infrastructura militara NATO se apropie de granițele sale. Rusia se teme ca NATO se va apropia tot mai mult de granițele sale odata cu aderarea Ucrainei la alianța. Secretarul de…