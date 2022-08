Stiri pe aceeasi tema

- Armata Chinei a inceput joi cele mai importante manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului. Este, spun analiști de la ”Le Figaro”, un raspuns dur la vizita președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Nancy Pelosi, la Taipei. Deși aceasta vizita pe un teritoriu revendicat de China…

- Cel putin cinci rachete lansate de armata chineza in cursul exercitiilor militare de amploare lansate in jurul Taiwanului ca reactie la vizita lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, au cazut in apropierea Japoniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China a lansat joi exerciții militare fara precedent in șase zone care inconjoara Taiwan, la o zi dupa vizita președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, la Taipei. China a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng in apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului.…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat ca "tendința istorica ireversibila" de revenire a Taiwanului la China "nu poate fi schimbata" și ca vizita președintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei a fost "o farsa completa".

- La o zi dupa ce Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din SUA, a vizitat Taiwanul, sarbatorindu-l ca un bastion al democrației, China a lansat trei zile de exerciții militare in jurul insulei, pe care forțele sale le pot folosi pentru a pune o presiune mai mare ca

- China incepe astazi exercitii cu munitie de razboi in apropierea Taiwanului, ca raspuns la vizita facuta la Taipei de presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi. Exercitiile sunt programate in sase locatii din jurul teritoriului controlat de Taiwan, care a acuzat China…

- Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, aflata in vizita in Taiwan, a avut miercuri dimineața o intrevedere cu președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen. Apoi, cei doi oficiali, au ținut o conferința de presa comuna. Vizita oficialului american in Taiwan este vazuta de China ca o recunoaște…

- China va desfașura „exerciții militare importante” și „activitați de antrenament” in 5 zone maritime și spații aeriene din jurul Taiwanului. Exercițiile, care vor incepe joi, au fost anunțate de Beijing la scurt timp dupa ce șefa Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a ajuns la Taipei, vizita…