Japonia a marcat 73 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si premierul japonez, Shinzo Abe, si-au exprimat miercuri sprijinul pentru ramanerea in vigoare a sanctiunilor ONU impotriva Coreei de Nord pentru a determina Phenianul sa ia masuri concrete pentru renuntarea la programul sau nuclear,

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si premierul japonez, Shinzo Abe, si-au exprimat miercuri sprijinul pentru ramanerea in vigoare a sanctiunilor ONU impotriva Coreei de Nord pentru a determina Phenianul sa ia masuri concrete pentru renuntarea la programul sau nuclear, relateaza dpa. In cadrul…

- Un clopot a batut luni, la Hiroshima, la 73 de ani de la primul bombardament atomic din lume, intr-o ceremonie de comemorare marcata de un avertisment vibrant al primarului cu privire la o reintensificare a nationalismului in lume, relateaza AFP, conform News.ro . Cerul era senin ca pe 6 august 1945,…

- An de an, in ziua de 6 august ne aducem aminte de victimele dezastrelor nucleare… Bombardamentele din anul 1945 (sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial) au presupus doua atacuri nucleare; doua bombe atomice, produse de Statele Unite ale Americii, au pustiit doua orase din Japonia (Hiroshima și…

- Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu platesc la timp ceea ce datoreaza, potrivit sefului organiatiei, care le-a cerut acestor tari sa-si accelereze plata controbutiilor la bugetul ONU. „Problemele noastre de trezorerie nu au fost niciodata atat de precoce, iar tendinta…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul…

- Sefii diplomatiilor din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud au anuntat astazi la Seul ca vor colabora pentru a se asigura ca autoritatile din Coreea de Nord renunta la programul lor nuclear, asa cum s-a inteles presedintele american Dinald Trump cu liderul de la Phenian Kim Jong Un, in urma intalnirii…

- Aproape 3.000 de persoane, majoritatea imbracare in alb, au defilat duminica in orasul belgian Liege (est) in memoria celor trei victime ale atacului, dintre care doua politiste, ce a avut loc marti si care a fost revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), relateaza AFP, preia Agerpres.Participantii,…