Japonia a introdus ecrane publicitare 3D Japonia a introdus ecrane publicitare 3D, care le amintesc privitorilor de celebra serie „Final Fantasy”. Este vorba de panouri publicitare cu LED, plasate pe strazi. Un asemenea panou a fost remarcat in zona Omotesando din capitala Japoniei, Tokio. Ecranele cu LED sunt folosite inclusiv pentru a pacali ochiul uman. Deși panoul este plan, privitorul are senzația ca vede un obiect 3D. The post Japonia a introdus ecrane publicitare 3D appeared first on Romania Libera . Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninsori abundente au provocat, luni, ambuteiaje, numeroase curse aeriene au fost anulate, iar circulatia trenurilor a fost perturbata in mai multe regiuni din Japoniei, unde au fost inregistrate precipitatii record.

- Marile puteri economice fac schimb de locuri in ierarhia mondiala, afirma un raport elaborat in Marea Britanie. Raportul a fost intocmit de CEBR (The Centre for Economics and Business Research), cu sediul la Londra. Potrivit acestei surse, Statele Unite sunt, inca, prima putere economica a lumii. Pe…

- Pe masura ce lumea se confrunta cu schimbarile climatice, zborurile pe distanțe scurte par din ce in ce mai neatractive pentru mulți calatori. Fenomenul flygskam (rușinea de zbor) care a luat naștere in Scandinavia ii inspira deja pe mulți calatori sa nu mai foloseasca avioanele ca mijloc de transport,…

- Japonia îsi va creste contributia financiara pentru mentinerea trupelor americane pe teritoriul sau începând cu 2022, potrivit unor surse diplomatice, o crestere ce a generat frictiuni înca din perioada administratiei Trump, informeaza luni EFE citata de Agerpres. Este…

- Un mecanic de tren din Japonia si-a dat în judecata angajatorul care i-a retinut 56 de yeni (0,43 euro) din salariu drept penalizare, dupa ce a provocat o întârziere de un minut în sistemul feroviar nipon recunoscut pentru punctualitatea sa, a anuntat joi compania, relateaza…

- Tatsuhiko Kawashima, tatal printesei mostenitoarei Kiko a Japoniei si profesor emerit la Universitatea Gakushuin din Tokyo, a murit joi, la varsta de 81 de ani, a informat Agentia Casei Imperiale a Japoniei, potrivit Kyodo. Kiko este sotia printului Akishino, fratele imparatului Naruhito.…

- Pentru prima data in ultimele trei decenii, Fortele pentru Autoapararea Terestra a Japoniei (GSDF) desfasoara exercitii ample la nivel national pentru a-si pregati trupele de un potential razboi. De la mijlocul lunii septembrie, circa 100.000 de militari, 20.000 de vehicule si 120 de aeronave participa…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, a primit luni, 18 octombrie, vizita E.S. Hiroshi Ueda, Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar al Japoniei in Romania, in scopul dinamizarii schimburilor comerciale bilaterale. „Pentru mediul de afaceri romanesc…