Japonia: 64% din angajați doresc să lucreze peste vârsta de pensionare Majoritatea japonezilor se declara dispuși sa lucreze dupa vârsta de pensionare în principal datorita îngrijorarilor privind situația financiara, un sondaj recent aratând ca 64% din respondenți doresc sa munceasca dupa ieșirea la pensie, relateaza Japan Times.



Un sondaj online desfașurat în luna august de catre firma de asigurari japoneza Nippon Life Insurance (NLI) la care au participat 7.543 de persoane a descoperit ca 38,7% din persoanele care au participat la chestionar vor sa își pastreze locul de munca actual dupa ce ies la pensie în timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea potrivit careia beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km in jurul acestora.Citește…

- Urmatoarele activitati din sectorul constructii nave sunt avute in vedere pentru personalul care lucreaza in aceste activitati specifice: -control nedistructiv cu radiatii ionizante -izolare cu vata minerala -galvanizare -sablare/zincare -vopsitorie -sudura…

- ​Guvernul va discuta în ședința de joi un proiect de OUG privind unele masuri din domeniul pensiilor publice. Potrivit proiectului, persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limita de vârsta sau anticipata, sa contribuie la sistem…

- Cadere istorica pentru a treia economie a lumii, ca urmare a impactului pandemiei. PIB-ul Japoniei scade pentru al treilea trimestru consecutiv Produsul Intern Brut al Japoniei a inregistrat in al doilea trimestru o cadere de 7,8% comparativ cu trimestrul precedent, ca urmare a impactului pandemiei…

- "Daca situația se inrautațește, Tokyo va trebui sa ia in calcul instituirea starii de urgența", a declarat Koike, implorandu-i pe locuitorii capitalei sa respecte normele sanitare pentru a evita un astfel de scenariu. Decizia vine in contextul in care, incepand cu 5 august Japonia va ridica,…

- Aproape 90.000 de rezidenti straini din Japonia, intre care angajati ai unor marii companii, studenti sau stagiari, sunt in prezent blocati in afara arhipelagului, care interzice accesul pe teritoriul sau pentru persoanele din peste 100 de tari din cauza pandemiei. Incepand de miercurea viitoare,…

- Un sfert dintre angajati ar prefera sa lucreze la stat, pentru siguranța locului de munca. Majoritatea considera ca firmele romanești ar trebui sustinute mai mult Un sfert dintre respondentii la un sondaj realizat de platforma BestJobs spun ca ar prefera sa lucreze la stat in aceasta perioada, intrucat…

- De asemenea, Guvernul a pregatit un buget de 300 milioane euro, din care sa acorde granturi, de cate 25.000 euro, pentru acțiuni antreprenoriale, pentru susținerea locurilor de munca destinate tinerilor. Executivul a anuntat si masuri active pentru lucratorii sezonieri și zilieri din domeniile…