Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta, vineri, intr-un Buletin Informativ postat pe site-ul oficial, programul de desfasurare a etapelor care mai sunt de disputat in Liga I, anunța news.ro.In campionat mai trebuie sa aiba loc 72 de meciuri, 24 din play-off si 48 din play-out. Citește…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca Guvernul Orban tergiverseaza programul de credite garantate de stat pentru IMM si ca "in realitate nici nu au nimic pregatit, sperand ca dupa sarbatori le vine inspiratia“, anunța news.ro.Deputatul social-democrat Bogdan Cojocaru scrie pe…

- Un numar de 41 de persoane de la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice din Racari, Dambovița, au fost depistate cu COVID-19, a anunțat, vineri, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, la „Marius Tuca Show”.In orasul dambovitean Racari a aparut un nou…

- Netflix Inc a anuntat vineri ca a pus la dispozitia publicului, in mod gratuit, unele filme si serii documentare, inclusiv "Our Planet" si "Explained", pe canalul de YouTube al companiei, la solicitarea profesorilor, informeaza Reuters.Initiativa vine in contextul in care institutiile de invatamant…

- Dupa Denise Rifai, inca una dintre vechile vedete de la Realitatea PLUS și-a anunțat demisia! Este vorba despre Costi Rogozanu, care a precizat ca a plecat de la televiziunea de știri patronata de Cozmin Gușa.”Am plecat de la Realitatea+ TV. Nu plec undeva anume. Deocamdata spun/scriu…

- O asociație a adunat 45.000 de euro, bani cu care a cumparat un aparat de testare pentru noul coronavirus, pe care l-a donat Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, anunța MEDIAFAX.Asociatia Beard Brothers a livrat Spitalului de Boli Infectioase din Cluj-Napoca un aparat de testare…

- In spitalele din Marea Britanie s-au inregistrat vineri 847 noi decese provocate de noul coronavirus, cifra apropiata de cea de joi, cand au fost 861 de decese, numarul total al deceselor consemnate oficial ajungand in aceasta tara la 14.576, transmite AFP.In acelasi timp, numarul cazurilor…

- Parintele Episcop Antonie a oferit fructe și cate 10.000 de lei moldovenești (2.500 ROL) spitalelor din Balți și din Glodeni. La Balți sunt 63 de pacienți, iar la Glodeni 66. Incepand de marți, orașul Glodeni este in carantina.Darurile au fost inmanate luni la Balți și marți la Glodeni. Banii…