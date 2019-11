Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei sub 21 de ani a Romaniei, a vorbit in termeni laudativi despre Ianis Hagi. Ii considera unul dintre cei mai buni decari din Europa și este convins ca va ajunge sa faca performanțe la cluburi importante, așa cum a facut și tatal sau, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Pregatirile pentru un Brexit "fara acord de divort" au fost suspendate saptamana aceasta in Olanda, cu exceptia unui grup de medici veterinari din intreaga Europa, care a ramas in salile de curs pentru a invata limba olandeza la un nivel avansat inainte de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Dezvoltarea infrastructurii este principalul pilon de dezvoltare al economiei unei tari, cat si al sectorului industrial, capabila sa conecteze companii straine din domenii de activitate diverse, atat de productie, cat si logistice, de o resursa uriasa a fortei de munca, prin angajati cu o buna pregatire…

- In Romania, 200 de persoane mor anual din cauza incendiilor si alte 600 sunt spitalizate din aceasta cauza, in conditiile in care o camera este cuprinsa in intregime de flacari in doar trei minute, a declarat, luni, Constantin Nistor, Chief Commercial Officer al Prysmian Group, prezent la conferinta…

- Florinel Coman (21 de ani) este in atenția marilor cluburi din Europa, dupa prestațiile excelente de la EURO U21. Mijlocașul a fost la un pas de plecarea de la FCSB in vara, dar Gigi Becali nu a acceptat ofertele venite pe numele sau, anunța MEDIAFAX.Cea mai tentanta a venit de la Sporting…

- Aissa Laidouni, dat ca și transferat la un moment dat la FCSB, va parasi pana la urma FC Voluntari in aceasta vara. Nu pentru a semna cu echipa lui Gigi Becali, ci pentru a pleca din Romania. Mijlocașul central de 22 de ani are pe masa mai multe oferte din Israel, Polonia și Slovenia. „Este adevarat.…

- Evenimentul va avea loc in 12 august, incepand cu ora 10, la Casa Tineretului din Timișoara. Incepand din luna iulie 2019, 100 de tineri din peste 20 de țari, din Europa și nu numai, lucreaza impreuna cu comunitatea pentru a transforma cinci cladiri vechi din cartierele orașului Timișoara…

- Cererea producatorului Harvey Weinstein, 67 de ani, de a merge in Europa pentru a se intalni cu cineastul Giuseppe Tornatore si cu compozitorul Ennio Morricone a fost respinsa de un judecator din Manhattan potrivit news,roAvocatii sai reclama un climat de represiune si o "vendeta populara"…